تواصل حملات التعقيم والتنظيف بالمحافظات في إطار إجراءات التصدي لكورونا

محافظات-سانا

تتواصل حملات تعقيم وتنظيف الأحياء والشوارع والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات وذلك ضمن إطار الإجراءات المتتابعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ففي حمص انطلقت في تلكلخ حملة تعقيم وتنظيف للشوارع والمرافق العامة بمبادرة من أحد أبناء البلدة بالتعاون مع الجهات المحلية حيث أشار أحمد سلوم رئيس الرابطة الفلاحية بتلكلخ إلى أن الحملة تشمل تعقيم الشوارع والمرافق بتلكلخ والقرى التابعة لها وهي مستمرة لتشمل 106 قرى فيما أكد محسن شحود رئيس بلدية البهلولية أن الحملة تشمل تعقيم كل المرافق الحكومية ضمن مجال عمل البهلولية.

وأشار المهندس عمار مقداد رئيس بلدية السميكة التابعة لمركز الدبوسية الحدودي إلى أنه تم اليوم وضمن الحملة تعقيم الشوارع في عدة قرى ومركز الدبوسية الحدودي للمرة الثانية بالتعاون مع الفعاليات الأهلية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي مرمريتا والحواش تتواصل حملة التعقيم التي أطلقت أمس بالتعاون بين كل الجهات الأهلية والشعبية والرسمية حيث أشار رافع يازجي من أهالي مرمريتا إلى أن الحملة تهدف إلى تعقيم جميع الشوارع والساحات.

وفي بلدية مخرم التحتاني ينفذ مجلس البلدية حملة تعقيم للمركز الصحي ومبنى البلدية والوحدة الإرشادية والفرن وتجمع المدارس والمؤسسة الاستهلاكية فيما تتابع بلدية الدردارية حملة تعقيم للقرى التابعة لها والشوارع العامة والمركز الصحي كما ينفذ مجلس بلدية عرقايا حملة تعقيم لكل الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحال التجارية ومحطات الوقود والأفران وقرى عرقايا وحداثة وجرنايا وهرقل ومجيدل والحميمة والزيبق وبعض وسائط النقل العاملة على الخط ضمن مجال البلدية.

وفي مدينة السويداء نظم مجلس المدينة عمليات تعقيم شملت حسب رئيس المجلس المهندس بشار الأشقر أحياء الجلاء والجهاد ومساكن أبناء الشهداء ومساكن القلعة وروضة طلائع البعث ومبنى شركة الكهرباء ومديرية المالية ومؤسستي الإسكان العسكري والإنشاءات العسكرية.

وفي مدينة شهبا ذكر نائب رئيس مجلس المدينة صفوان الطويل أن عمليات التعقيم تمت بالتعاون مع المجتمع المحلي وشملت الشارع العام وواجهات المحال التجارية وكامل المنطقة الشرقية بالمدينة وأجزاء من المنطقة الغربية وترافقت مع تنظيم جولات للتأكد من إغلاق المحال التجارية والمقاهي باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والصيدليات غير المشمولة بقرار الإغلاق.

وفي بلدة القريا تم بالتعاون مع المجتمع المحلي تعقيم عدد من الأحياء إضافة لمرافق عامة شملت الفرن ومباني شركة الكهرباء والمصرف الزراعي والبلدية وصالة السورية للتجارة كما ذكر رئيس مجلس البلدة وليد شقير,

وفي الحسكة استكملت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية اليوم حملة النظافة والتعقيم التي تنفذها في عدد من الدوائر والمؤسسات الخدمية.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عصام الحسين أن متطوعي الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية واصلوا حملة تعقيم الدوائر الخدمية وشملت المصرف العقاري والهيئة المركزية للرقابة المالية والمؤسسة السورية لتجارة وتصنيع الحبوب كما قام متطوعو جمعية سورية الأم بتعقيم مداخل الأبنية السكنية والمحال التجارية والمطاعم والمرافق العامة في عدد من المناطق بمدينة القامشلي.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو أنه تم استئناف حملة التعقيم لتشمل البنك المركزي والمصرف الصناعي والفرن الآلي بحي المساكن ومديرية المنطقة وساحة القائد المؤسس.