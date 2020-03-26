مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يمدد التعبئة العامة لمكافحة كورونا

بيروت-سانا

قرر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان اليوم تمديد قرار التعبئة العامة في البلاد إلى الثاني عشر من الشهر القادم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعرض المجلس خلال اجتماعه برئاسة الرئيس العماد ميشال عون مجريات تنفيذ قرار التعبئة العامة المتخذ منذ منتصف الشهر الجاري وأوصى بتمديده حتى الـ 12 من نيسان القادم والطلب من الأجهزة الأمنية مواصلة تنفيذه.

وأكد عون خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة حسان دياب ورؤساء الأجهزة الامنية ضرورة التزام اللبنانيين في بيوتهم وإغلاق جميع المحال والمؤسسات باستثناء تلك المعنية بالمواد التموينية والمحروقات.