استشهاد يمنية بنيران مرتزقة العدوان السعودي في تعز

صنعاء-سانا

استشهدت امرأة يمنية بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز في وقت واصلت فيه قوى العدوان خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة في حين تعرضت محافظات صعدة والجوف وحجة لغارات جوية جديدة خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قولها إن امرأة من أهالي قرية الأعدون بمديرية التعزية في محافظة تعز استشهدت برصاص قناصة مرتزقة العدوان مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خروقات قوى العدوان بلغت 89 خرقاً تعددت بين القصف المدفعي والقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر بأن قوى العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين في محافظة صعدة بقذائف صاروخية ومدفعية بينما شن طيران العدوان غارة على منطقة بركان بمديرية رازح وثلاث غارات على مديرية حرض وغارتين على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة و45 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة العدل اليمنية في تقرير لها أنها وثقت استشهاد 60 قاضياً على مدى خمس سنوات من العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 في حين استهدف العدوان 39 منشأة قضائية في 13 محافظة تقدر تكلفة إعادة إعمارها بـ 60 مليار ريال غير مشمولة بالتعويضات.