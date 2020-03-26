معاً نتصدى #للكورونا.. السويداء 25-3-2020.. التزام أكبر بالإجراءات الحكومية.. بقاؤكم في منازلكم أهم خطوة في التصدي للفيروس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وسبع دول تطالب برفع الإجراءات القسرية الأحادية للتصدي لفيروس كورونا
2020-03-26
باروبيك: دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية تسبب بإطالة أمد الأزمة
2020-03-26
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
خبير تشيكي: أردوغان يبتز أوروبا لدعم عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-25
لانييه: الطابع العدواني للنظام التركي خطر على المنطقة وأوروبا
2020-03-24
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
2020-03-23
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
2020-03-23
محليات
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة ليلاً
2020-03-26
مؤسسة القدس الدولية ولجنة دعم الشعب الفلسطيني وفصائل فلسطينية تدعو إلى وقف العدوان السعودي على اليمن
2020-03-25
المهندس خميس: التفعيل الفوري لدور لجان الأحياء والمخاتير للمشاركة بتنفيذ تدابير التصدي لكورونا
2020-03-25
الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان حسن الالتزام بتنفيذ حظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص
2020-03-25
حملات تعقيم وتنظيف في محافظات عدة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
النقل الداخلي تسير باصات لنقل العسكريين إلى عدة محافظات
2020-03-25
في مواجهة كورونا… كيف يمضي السوريون أوقاتهم؟
2020-03-25
رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات
2020-03-25
مبادرة أهلية لنادي الوثبة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
بسنادا من أبرز الأندية الرياضية الريفية النموذجية في اللاذقية
2020-03-25
إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا
2020-03-24
صحيفة سبورت: برشلونة مستعد للتضحية بأربعة لاعبين لاستعادة نيمار
2020-03-24
استراليا تؤجل مباريات الدوري المحلي بسبب فيروس كورونا
2020-03-24
اليويفا يؤجل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي
2020-03-23
اقتصاد
المركزي يواصل تقديم الخدمات الأساسية.. وخطتا طوارئ لضمان استمرار العمل في مختلف الظروف
2020-03-26
تراجع أسعار الذهب
2020-03-26
تراجع أسعار الدولار
2020-03-26
بعد إخفاقين متتاليين مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي
2020-03-26
مبادرة لغرفة صناعة حلب ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
تشميل 7 صناعات وأنشطة اقتصادية جديدة ببرنامج دعم أسعار الفائدة
2020-03-25
تاميكو تطلق منتجاً جديداً في إطار التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
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وزارة الصحة: وضع المصابين بفيروس كورونا مستقر ولا حالات وفاة بينهم
وزارة الداخلية: توقيف 153 شخصاً مخالفاً لقرار فرض حظر التجول
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سورية إلى 5
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في جميع المناطق.. وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى التقيد التام
الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان حسن الالتزام بتنفيذ حظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص
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إرهابيون يفجرون جسر قرية الكفير في ناحية جسر الشغور لمنع إعادة حركة السير على طريق حلب-اللاذقية
أكثر من 92 مليار ليرة قيمة الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الجاري
إصابة 9 مواطنين بينهم طفل نتيجة اعتداء مرتزقة الاحتلال التركي بالقنابل على أهالي قرية السكرية بريف الرقة
شركة النقل الداخلي بدمشق تسير باصات لنقل العسكريين إلى عدة محافظات
معاً نتصدى #للكورونا.. السويداء 25-3-2020.. التزام أكبر بالإجراءات الحكومية.. بقاؤكم في منازلكم أهم خطوة في التصدي للفيروس
2020-03-26
تصوير.. راغدة جمال
السويداء 25/3/2020.
2020-03-26
Zeina
سابق
وزارة الصحة: وضع المصابين بفيروس كورونا مستقر ولا حالات وفاة بينهم
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