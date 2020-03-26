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معاً نتصدى #للكورونا.. السويداء 25-3-2020.. التزام أكبر بالإجراءات الحكومية.. بقاؤكم في منازلكم أهم خطوة في التصدي للفيروس

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