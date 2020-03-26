لليوم السابع.. لا إصابات محلية في الصين بفيروس كورونا

بكين-سانا

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم السابع مع تسجيل ست وفيات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن اللجنة قولها إنها سجلت حتى نهاية يوم أمس 67 إصابة جديدة لوافدين قادمين من خارج الصين ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة الوافدة إلى 541.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضاً إجمالي 3287 وفاة بنهاية أمس بزيادة ست حالات عن اليوم السابق.

وهذه المرة السابعة التي تعلن فيها الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية حيث ظلت 6 أيام دون تسجيل أي إصابة تخللها فقط يوم واحد هو الثلاثاء حيث أعلنت فيه تسجيل 4 حالات محلية.

وفي سيئول نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن سلطات الصحة العامة قولها إنه تم تأكيد 104 إصابات جديدة أمس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9.241.

وفي بانكوك أعلنت الحكومة التايلاندية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 1045 بعد تسجيل 111 إصابة جديدة وأربع وفيات.

وفي ألمانيا أظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصاً بعد ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.

وسجلت الأرجنتين 117 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 502 حيث أكدت وزارة الصحة الأرجنتينية لأول مرة أنه تم رصد حالات عدوى محلية فيما بلغ عدد الوفيات 8.

وتخضع الأرجنتين حاليا لحجر صحي إلزامي حتى الـ 31 من الشهر الجاري مع إغلاق حدودها أيضا أمام غير المقيمين خلال هذه الفترة.