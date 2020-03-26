26 من آذار2015 – بداية العدوان السعودي على اليمن

دمشق-سانا

1091 / سقوط مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين.

1872 / زلزال بقوة 8ر7 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

1945 / قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.

1952 / الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية وينفونهم إلى جنوب تونس.

1953 / العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلا ضد شلل الأطفال.

1971 / استقلال بنغلادش عن باكستان.

2010 / المفوضة العليا للانتخابات في العراق تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ7 من اذار.

2015 / بداية العدوان السعودي على اليمن.

من مواليد هذا اليوم..

1031 / مالكوم الثالث ملك اسكتلندا.

1875 / إي سنغ مان رئيس كوريا الجنوبية.

1935 / محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

1951 / كارل ويمان عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001/.

من وفيات هذا اليوم..

1827 / لودفيغ فان بيتهوفن موسيقار ألماني.

1902 / سيسل رودس مستكشف إنكليزي.

1926 / قسطنطين فيرينباخ مستشار ألمانيا.

1945 / ديفيد لويد جورج رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1982 / سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى .

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في بنغلادش.