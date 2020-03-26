سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد-سانا

سقطت ثلاثة صواريخ على محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد في حين سمع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة.

ونقل موقع “بغداد اليوم” عن مصادر أمنية عراقية قولها إن ثلاثة صواريخ سقطت داخل المنقطة الخضراء دون ان تسفر عن وقوع أي أضرار تذكر.

وأشار الموقع إلى أن صافرات الإنذار أطلقت داخل السفارة الأمريكية بعد سماع دوي انفجارات قوية داخل المنطقة الخضراء.

وكانت أربعة صواريخ سقطت مطلع الشهر الجاري في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون ورود أنباء عن إصابات.