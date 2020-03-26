ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العالم

عواصم-سانا

سجلت العديد من دول العالم المزيد من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إذ أودى وباء “كوفيد19” بما لا يقل عن 20599 شخصا حول العالم.

وحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استند إلى مصادر رسمية فقد تم تسجيل أكثر من447030 إصابة في 281 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الفيروس شفي منها104300.

ومنذ آخر إحصاء أجري أمس سجلت 2341 وفاة إضافية و43010 إصابات جديدة في العالم والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة هي اسبانيا 738 وإيطاليا 683 وفرنسا231.

وبلغ مجموع الإصابات في أوروبا حسب آخر حصيلة 239912 مع13824 وفاة وفي آسيا99927 إصابة و3596 وفاة وفي الشرق الأوسط 32182 إصابة و3212 وفاة.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 7529 إصابة و124 وفاة وفي اوقيانيا 2656 إصابة وتسع وفيات وفي افريقيا 2631 إصابة و69 وفاة.

وأحصت فرنسا 1331 وفاة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات وفق ما أعلن المسؤول في القطاع الصحي جيروم سالومون وذلك بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بيوم أمس.

وأشار سالومون إلى أن حصيلة المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات في البلاد بلغت 11 ألفا و539 شخصاً.

وفي الولايات المتحدة أحصيت أكثر من ستين ألف إصابة إضافية بالفيروس بينها 827 وفاة وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز لتصبح الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررا بكورونا بعد الصين وايطاليا.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الكتيبة الدولية في قوة حلف شمال الأطلسي “ناتو” أنه تأكدت إصابة عشرين من الجنود المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا.

وأكد الكابتن الهولندي ايرفت يان دانيلز إصابة جنديين هولنديين وقال إنه جرى نقلهما إلى هولندا للعلاج إلا أنه رفض الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

وفي ايطاليا توفي 67 كاهنا إيطاليا إثر إصابتهم بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره حسب حصيلة أوردتها صحيفة مجلس الاساقفة الإيطاليين “أفينيري” إضافة إلى عشرات آخرين بعضهم في حالة خطرة.

إلى ذلك ارتفع عدد الوفيات في تركيا إلى 59 بعد تسجيل 15 حالة جديدة حسبما أعلن وزير الصحة في النظام التركي فخر الدين قوجة.