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النظام التركي يعترف بمقتل جنديين له شمال العراق

2020-03-25

أنقرة-سانا

أقر جيش النظام التركي بمقتل جنديين تركيين جراء هجوم شنه مسلحون شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخران في هجوم بالقذائف نفذه مسلحون من حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مرارا على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدوانا على العراق وانتهاكا لسيادته وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

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