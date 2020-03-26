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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات

2020-03-25

موناكو-سانا

حذر سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم متعاطي المنشطات المحتملين من أن انتشار فيروس كورونا وتأجيل الكثير من المنافسات لن يحميهم من العواقب.

وقال كو في مقابلة صحفية اليوم إن متعاطي المنشطات لن يفلتوا من الرقابة رغم أنه لن تكون هناك الكثير من اختبارات الكشف عن المنشطات خلال المنافسات لأن الكثير منها تأجل مضيفاً:” أن وحدة النزاهة تسيطر تماما على الوضع .. لا ينبغي لأي رياضي أن يعتقد أننا توقفنا للحظة عن محاربة تعاطي المنشطات”.

واستحدث الاتحاد الدولي لألعاب القوى وحدة النزاهة في 2017 لمراقبة نزاهة المنافسات ومن بينها ضبط متعاطي المنشطات.

وسيتم خلال الأسابيع المقبلة بحث مسألة ما إذا كان الرياضيون الذين تأهلوا بالفعل إلى الأولمبياد سيحتاجون للقيام بذلك مجددا حيث حجز 57 بالمئة من 11 ألف رياضي أماكنهم بالفعل في أولمبياد طوكيو.

ومع تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 وتوقع إعادة جدولة مواعيد بطولات عالمية أخرى بسبب الأزمة فإن اختبارات الكشف عن المنشطات ستقل خلال الفترة المقبلة.

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