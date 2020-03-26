لافروف يبحث مع بوقادوم إمكانية مساعدة روسيا للجزائر بمحاربة كورونا

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم التعاون بين البلدين في مجال محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي اليوم وفق ما نقل موقع روسيا اليوم إنه تم بحث مسائل التعاون بين روسيا والجزائر في محاربة وباء فيروس كورونا بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة في هذا الصدد من الجانب الروسي.

وأضاف البيان إن الحديث تناول أيضا بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الجزائرية متعددة الأوجه، مشيراً إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الجزائري.

يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت خبراءها العسكريين والمعدات الطبية إلى إيطاليا لمساعدتها في منع انتشار فيروس كورونا.