اسبانيا الثانية بعد إيطاليا بعدد المصابين بكورونا وسط توسع انتشار الفيروس عالميا

عواصم-سانا

سجلت العديد من دول العالم مزيدا من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذى يواصل تفشيه فيها.

ففي اسبانيا أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع الوفيات جراء الفيروس إلى 3434 بعد تسجيلها 738 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية مشيرة أيضا إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة خلال هذه الفترة من 39673 إلى 47610 وبذلك أصبحت اسبانيا الثانية بعدد الوفيات بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بسبب الفيروس.

وفى روسيا أعلنت السلطات الصحية الروسية أنه تم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان نقله موقع روسيا اليوم إن المريضين توفيا في العاصمة الروسية موسكو.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 658 بعد تسجيل 163 حالة جديدة في 20 إقليما خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار المقر فى بيان إلى أنه تم تسجيل 120 إصابة في العاصمة موسكو بينما سجلت 6 إصابات في ضواحيها.

بدورها أعلنت الهيئة الفيدرالية السويسرية للصحة العامة في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد ارتفعت من 90 حالة أمس إلى 103 اليوم موضحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع خلال الفترة نفسها من نحو 9000 حالة إلى 9765.

وفي إيطاليا أفادت أحدث حصيلة أعلنتها السلطات الرسمية للمتوفين والمصابين جراء تفشي الفيروس بأن 683 شخصا توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7503 كما ارتفع عدد المصابين إلى 74386 مصابا شفي منهم 9362.

بدورها أفادت وزارة الصحة الفلبينية بتسجيل 84 إصابة جديدة بالفيروس وثلاث حالات وفاة ما يرفع عدد المصابين إلى 636 والوفيات إلى 38 فيما أعلنت مالي اليوم عن أول حالتى إصابة بفيروس كورونا تعود لاثنين من مواطنيها وصلا من فرنسا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى أربع.

وأفاد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بتسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173 فى حين سجلت مصر حالة وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 21 والإصابات إلى 442 وفق وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد.

وفى بيروت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الحالات المثبتة مخبريا بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 333 حالة أى بزيادة 29 حالة عن يوم أمس بينما تم فى سلطنة عمان تسجيل خمس عشرة إصابة جديدة ليبلغ الإجمالى 99 حالة فيما شفى من المرض 17 مصابا.

كما أعلنت السعودية عن تسجيل 133 إصابة جديدة ووفاة واحدة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع عدد الإصابات إلى 900 حالة بعد أن كانت هذه الحصيلة أمس 767 فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحى فى الإمارات العربية المتحدة عن رصد 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات إلى 333.

وفى الخرطوم أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية سهام عثمان عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم لإجراء تعقيم واتخاذ اجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس كورونا بعد الاشتباه بوجود حالة إصابة بين العاملين بالوزارة.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لافتة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 21 والإصابات إلى 302 أغلبها سجلت في مدينة البليدة “150 حالة”.