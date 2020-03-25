ترامب يصف تفشي فيروس كورونا في لويزيانا بالكارثة الوطنية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فيها.

ووصف ترامب في تصريح نقلته وكالة اسوشيتد برس ما تشهده الولاية الأمريكية بسبب التفشي المتسارع للفيروس بـ “الكارثة الكبرى” داعيا إلى تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة جراء الفيروس.

بدورها أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها في الولايات المتحدة سي دي سي بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 737 حالة وتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

وتشير آخر بيانات المراكز إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير لافتة إلى تسجيل 10270 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كل الولايات الأمريكية الـ 50 بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.

بدوره أعلن حاكم نيويورك أندريو كوومو أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز 30 ألف حالة بينها 285 وفاة في استمرار للتدهور المتسارع للأزمة الناجمة عن الوباء.

وقال كوومو في مؤتمر صحفي اليوم نقلته صحيفة نيويورك تايمز إن حصيلة الإصابات المسجلة في ولاية نيويورك ارتفعت اليوم بواقع 5146 ووصلت إلى 30811 متوقعا زيادة هذا العدد بشكل ملموس خلال الساعات القريبة.

وذكر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 حالة بعد أن كانت هذه الحصيلة في الإحصائية الصادرة أمس عند مستوى 210 وفيات في زيادة بواقع 75 حالة.

وأوضح أن معظم الإصابات في الولاية تم رصدها في مدينة نيويورك حيث ارتفع هذا العدد بواقع 2952 حالة ووصل إلى 17856 إصابة.

وقال حاكم ولاية نيويورك إن حالات الإصابة بالفيروس تتضاعف كل ثلاثة أيام مع توقع بلوغ الذروة في الأسبوع الثالث من شهر نيسان القادم عندما يحتاج 140 ألفاً من سكان نيويورك إلى الدخول للمستشفى.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن وفاة مراهق أصيب بفيروس كورونا المستجد في أول حالة وفاة تسجل في الولايات المتحدة لشخص يقل عمره عن 18 عاماً.

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعا متسارعا في عدد المصابين بفيروس كورونا حيث بلغ عدد المصابين بالعدوى في البلاد نحو 53 ألف حالة توفي منهم أكثر من 680 شخصاً.