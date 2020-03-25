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عون يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية في مواجهة الصعاب

2020-03-25

بيروت-سانا

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اللبنانيين إلى العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية في البلاد في مواجهة المحن والصعاب بما فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الرئيس عون في رسالة وجهها اليوم إلى اللبنانيين لمناسبة عيد بشارة السيدة العذراء.. إننا نلتقي مع الخيرين لدرء خطر فيروس كورونا الفتاك عن البشرية كي تعود دورة الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت واليوم ومع غياب احتفالات هذا العيد الوطني الجامع بسبب تفشي وباء كورونا على الصعيدين المحلي والدولي أدعو اللبنانيين الى رفع الدعوات على نية ترسيخ وحدتنا الوطنية.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب دعا السبت الشعب اللبناني إلى فرض حظر تجول ذاتي لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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