محافظة دمشق تواصل عمليات التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

الأربعاء / 25 / 03 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
خبير تشيكي: أردوغان يبتز أوروبا لدعم عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-25
لانييه: الطابع العدواني للنظام التركي خطر على المنطقة وأوروبا
2020-03-24
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
2020-03-23
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
2020-03-23
الشيوعي الإسباني يطالب بإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية
2020-03-22
حزب مصر العربي الاشتراكي: صمود سورية أفشل المخططات الصهيوامريكية
2020-03-21
محليات
مؤسسة القدس الدولية ولجنة دعم الشعب الفلسطيني وفصائل فلسطينية تدعو إلى وقف العدوان السعودي على اليمن
2020-03-25
المهندس خميس: التفعيل الفوري لدور لجان الأحياء والمخاتير للمشاركة بتنفيذ تدابير التصدي لكورونا
2020-03-25
الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان حسن الالتزام بتنفيذ حظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص
2020-03-25
حملات تعقيم وتنظيف في محافظات عدة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
النقل الداخلي تسير باصات لنقل العسكريين إلى عدة محافظات
2020-03-25
في مواجهة كورونا… كيف يمضي السوريون أوقاتهم؟
2020-03-25
إيصال مساعدات غذائية لنحو 4150 عائلة في درعا
2020-03-25
رياضة
مبادرة أهلية لنادي الوثبة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
بسنادا من أبرز الأندية الرياضية الريفية النموذجية في اللاذقية
2020-03-25
إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا
2020-03-24
صحيفة سبورت: برشلونة مستعد للتضحية بأربعة لاعبين لاستعادة نيمار
2020-03-24
استراليا تؤجل مباريات الدوري المحلي بسبب فيروس كورونا
2020-03-24
اليويفا يؤجل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي
2020-03-23
نادي تشرين الرياضي يطلق حملة “خليك بالبيت”
2020-03-23
اقتصاد
مبادرة لغرفة صناعة حلب ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
تشميل 7 صناعات وأنشطة اقتصادية جديدة ببرنامج دعم أسعار الفائدة
2020-03-25
تاميكو تطلق منتجاً جديداً في إطار التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
منشأة دواجن طرطوس: معمل أطباق الكرتون قيد الاستلام و500 مليون لإنشاء معمل العلف المحبب
2020-03-25
أكثر من 92 مليار ليرة قيمة الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الجاري
2020-03-25
تواصل زراعة الحمص في درعا ونسبة التنفيذ تجاوزت 76%
2020-03-25
السورية للتجارة: عقود توريد جديدة تدعم مخزون المواد الأساسية وزيادة مراكز التوزيع الثابتة والمتنقلة
2020-03-25
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سورية إلى 5
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في جميع المناطق.. وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى التقيد التام
الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان حسن الالتزام بتنفيذ حظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص
الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون المياه عن مدينة الحسكة بعد استئناف ضخها صباح اليوم
إرهابيون يفجرون جسر قرية الكفير في ناحية جسر الشغور لمنع إعادة حركة السير على طريق حلب-اللاذقية
أكثر من 92 مليار ليرة قيمة الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الجاري
إصابة 9 مواطنين بينهم طفل نتيجة اعتداء مرتزقة الاحتلال التركي بالقنابل على أهالي قرية السكرية بريف الرقة
شركة النقل الداخلي بدمشق تسير باصات لنقل العسكريين إلى عدة محافظات
وزارة الصحة تخصص أرقاماً ساخنة للرد على الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا
المهندس خميس: مؤسساتنا استنفرت منذ اللحظات الأولى لانتشار وباء كورونا في العالم.. استيراد المواد الأولية والأساسية مستمر وحلول لتجاوز صعوبات توزيعها
محافظة دمشق تواصل عمليات التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
تصوير: محمد السعدوني
دمشق
عمليات التعقيم
2020-03-25
anwar
سابق
5 أعوام للعدوان السعودي على اليمن..كوارث إنسانية يندى لها الجبين
التالي
ترامب يصف تفشي فيروس كورونا في لويزيانا بالكارثة الوطنية
انظر ايضاً
معاً ضد كورونا .. دمشق اليوم
تصوير: أيمن نصر
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved