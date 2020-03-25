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محافظة دمشق تواصل عمليات التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

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معاً ضد كورونا .. دمشق اليوم

تصوير: أيمن نصر

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