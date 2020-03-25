باتروشيف: الوضع في روسيا جراء انتشار كورونا تحت السيطرة

موسكو-سانا

أكد أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الوضع الوبائي في روسيا جراء انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة.

وأوضح باتروشيف في تصريح اليوم أن هذا الوضع هو نتيجة للإجراءات الاحترازية الصحية وتدابير الحظر مشيرا إلى أن السلطات الاتحادية والإقليمية تعمل بكفاءة كما أن المواطنين موحدون في سعيهم لإبداء مساعدة طوعية لمن يحتاج إليها.

بدورها قالت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا إن “لدى الدولة ما يكفي من الأموال والوسائل لمكافحة فيروس كورونا ولكن السلطات مستعدة لأن تتقبل بالشكر أي مساعدة من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الوطنية في هذا المجال “مشيرة إلى أن الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال والمنظمات التطوعية وغير التجارية مؤهلة لأن تسهم في استقرار الاقتصاد الروسي.

وبموجب آخر المعطيات الرسمية وصل عدد المصابين في روسيا بفيروس كورونا حتى اليوم إلى 658 شخصا حيث أصيب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 163 شخصا وبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 29 شخصا.