إيران: نجحنا في السيطرة على الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران نجحت في السيطرة على الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا ولكن من الممكن أن تتعرض البلاد لموجة انتشار ثانية.

وقال ربيعي على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم إنه سيتم أخذ تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تتضمن منع السفر بين المحافظات وإغلاق جميع الحدائق وأماكن الاصطياف داعياً جميع المواطنين الذين في محافظات أخرى إلى العودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن لأنه سيتم منع السفر بين المحافظات في خطوة احترازية.

وأشار ربيعي إلى أنه سيتم الحد جزئياً من العمل في جميع المجالات المهنية والحساسة حتى ال3 من نيسان المقبل مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا نقص في المواد التي يحتاجها الشعب.

بدوره أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي أن جهود وزارة الخارجية والبنك قد تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول مشيرا إلى أن هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الأساسية في مواجهة كورونا كالأدوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم 27 ألفاً و17 شخصاً والمتوفين 2077 فيما بلغ عدد المتعافين 9 آلاف و625 شخصاً.