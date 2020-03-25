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مبادرة أهلية لنادي الوثبة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

2020-03-25

حمص-سانا

في إطار الجهود الأهلية التي تبذل في التصدي لفيروس كورونا وحماية البيئة والصحة العامة نظم نادي الوثبة بالتعاون مع مختبرات ميديكو للصناعات الدوائية مبادرة تم خلالها توزيع مواد الحماية والتعقيم والوقاية الشخصية على عمال النظافة في مدينة حمص.

إياد زهرة عضو لجنة العلاقات العامة بنادي الوثبة قال في تصريح لمراسلة سانا الرياضية إن المبادرة تعكس تكاتف المجتمع الاهلي تعزيزا للإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد لافتا إلى الجهود الكبيرة لعمال النظافة في حماية البيئة للحفاظ على سلامة المواطنين ولفت عدد من أعضاء اللجنة إلى أهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية في التوعية بخطورة فيروس كورونا وتأمين أدوات التعقيم لعمال النظافة مشيرين ضرورة تكاتف كل فئات المجتمع للتصدي لهذا الوباء.

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