دول العالم تسجل مزيداً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

عواصم-سانا

سجلت العديد من دول العالم المزيد من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ففي إيطاليا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 743 حالة وفاة في مختلف أنحاء البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 فيما بلغ عدد الإصابات 69176 بعد أن كان أمس 63927 تعافى منهم 832 شخصاً ما يعكس الاتجاه النزولي في عدد الوفيات الذي شوهد خلال اليومين الماضيين.

ولفتت السلطات الصحية إلى أن منطقة لومبارديا شمال إيطاليا هي الأكثر تضرراً ولا تزال في وضع حرج حيث بلغ عدد الوفيات 4178 فيما كانت الإصابات 30703 حالة وذلك مقارنة مع 3776 حالة وفاة و28761 حالة لغاية أمس.

وفي بريطانيا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 422 وفاة بينما وصل عدد الإصابات إلى 8077 إصابة.

أما في فرنسا فأعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون وفاة 1100 شخص وإصابة 10176 منذ بدء تفشي فيروس كورونا فيما كان 2516 مصاباً بالفيروس في المشافي مشيراً إلى تسجيل 240 حالة وفاة و434 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي ثوماس مودلي خلال مؤتمر صحفي عقده عبر جسر فيديو إصابة 3 جنود على متن حاملة طائرات ووضعهم في الحجر الصحي.

إلى ذلك سجلت ألمانيا 27000 حالة إصابة و114 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

كما أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا واتخاذ سلسلة إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس بالبلاد.

وفي نيجيريا أعلنت السلطات إصابة مدير مكتب الرئاسة النيجيرية أبا كياري بالفيروس وانضمامه للحالات المتزايدة في البلاد بعد أن تأكدت إصابة حاكم إحدى الولايات بالفيروس فيما حذرت السلطات الصحية النيجيرية من بدء انتشار الفيروس بولاية لاغوس مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة التي رصدت كانت لمسافرين عادوا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة أو أمريكا.

بدورها أفادت وزارة الصحة الجزائرية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 19 حالة فيما وصل عدد الإصابات إلى 264 بعد تسجيل 34 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية فيما أعلنت الإمارات تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 248 حالة فيها.

وفي العراق أعلنت مديرية صحة محافظة ديالى وجود 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا 7 منها جاءت نتائجها سليمة بينما بقيت 6 حالات بانتظار النتائج ليوم غد.

أما في المغرب فأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 170 حالة بعد تسجيل 27 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور في تصريح أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 24811 تعافى منهم 8913 شخصاً فيما بلغ عدد الوفيات 1934 حالة.