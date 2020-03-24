مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتخفيف العقوبات عن إيران وفنزويلا وكوبا

الأمم المتحدة – سانا

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى إعادة تقييم جميع العقوبات القطاعية واسعة النطاق المفروضة على الدول التي تعاني من جائحة فيروس كورونا مثل إيران وكوبا وفنزويلا.

وتمارس الولايات المتحدة سياسة الإرهاب الاقتصادي والعقوبات الأحادية من خارج سلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية مستهدفة كل قطاعات الخدمات الطبية والصحية والإنسانية والمالية للضغط على الدول التي لا تنصاع لسياساتها وإركاعها.

وحذرت باشيليت في بيان نشر على موقع أنباء الأمم المتحدة “من آثار انهيار أي نظام صحي في أي دولة على العالم بأسره مع تفشي فيروس “كوفيد 19” مضيفة أنه “في هذا الوقت الحرج ولأسباب صحية عالمية وعامة ومن أجل دعم الحق في الحياة لملايين الأشخاص في هذه الدول فإنه يجب تخفيف العقوبات عنها أو تعليقها”.

وإلى جانب الإعفاء من العقوبات دعت باشيليت إلى “منح التصاريح السريعة لتحصل تلك الدول على المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية وحثت الدول على إبداء المرونة في هذا الصدد”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في رسالة بعثها مطلع الشهر إلى عدد من رؤساء دول العالم ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة العامة في مكافحة تفشي وباء كورونا ووضع بروتوكولات صحية مشتركة بين الجيران وكسر وإلغاء الحظر الأمريكي الجائر ضد الشعوب بالنظر إلى الظروف العالمية الراهنة.