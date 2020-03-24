الهيئة العامة لمشفى بانياس تخصص قسم الأمراض الصدرية كجناح خاص للعزل الطبي

طرطوس-سانا

خصصت الهيئة العامة لمشفى بانياس الوطني قسم الأمراض الصدرية فيها كجناح خاص للعزل الطبي وتدبير إصابات فيروس كورونا في حال تسجيل أي إصابة وتم تزويده بالكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة.

وقال مدير الهيئة الدكتور عماد بشور في تصريح لمراسلة سانا إن القسم يضم عشرة أسرة اثنان منها مع منافس اصطناعية ومزود بكادر طبي وتمريضي متخصص مع كل الأدوية اللازمة لعلاج أي حالة مصابة.

وأضاف بشور يمكن لأي مريض لديه أي أعراض بمرض صدري مراجعة قسم العيادات في الهيئة حيث يتم معاينته من قبل طبيب مختص وإعطاؤه الدواء المناسب أو إحالته إلى القسم المتخصص في المشفى لمتابعة حالته في حال تحتاج إلى المتابعة.

وبين بشور أن المشفى مستعد وعلى مدار 24 ساعة لمتابعة جميع الحالات الإسعافية التي ترد إليه لكنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا تم تحديد مواعيد مراجعة العيادات في المشفى والتعليمات الخاصة بمراجعة المشفى ومنع الزيارات وتحديد مرافق المريض الإسعافي “شخص واحد فقط” كما أن العمليات الجراحية الإسعافية يتم إجراؤها في المشفى كالمعتاد أما العمليات الباردة فنأمل من الموطنين التعاون معنا لتأجيلها إلا في حال الضرورة القصوى وذلك حفاظاً على سلامة المرضى والمواطنين بشكل عام.

وأشار بشور إلى الطلب من مراجعي المشفى والموظفين والعاملين فيه ارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية الشخصية آملاً من الجميع الالتزام بالتعليمات.