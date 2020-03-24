بكين: واشنطن تحاول التشهير بالآخرين والعثور على كبش فداء إثر انتشار كورونا

بكين-سانا

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ بمحاولة الولايات المتحدة “التشهير بالآخرين وتمرير المسؤوليات والعثور على كبش فداء”، إثر أزمة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شوانغ قوله “هذا أمر غير أخلاقي وغير مسؤول، أود أن أحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التوقف الفوري عن التشهير بالدول الأخرى.. كل ما عليها فعله هو التركيز على شؤونها الخاصة”.

ويأتي ذلك رداً على زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين “لم تقدم المعلومات الكاملة” حول فيروس كورونا بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية.