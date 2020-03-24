لافروف يؤكد لظريف ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تنسيق الجهود لمكافحة أزمة فيروس كورونا مؤكداً ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في ظل انتشار الفيروس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إنه تم خلال الاتصال “إعطاء تقييم عال لمستوى التعاون الثنائي في مواجهة التحدي العالمي المتمثل بفيروس كورونا” مضيفة: إن لافروف وظريف نسقا “الإجراءات والمبادرات ذات الصلة على منصات المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة”.

وبينت الوزارة في بيانها أن لافروف شدد على أن “روسيا تدعو بإصرار الولايات المتحدة إلى الرفع الفوري لعقوباتها غير الإنسانية التي تمنع حكومة الدول المستهدفة من مكافحة فيروس كورونا بشكل كامل”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي أكد نيته مواصلة التطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية الروسية الإيرانية والمشاريع الاستثمارية المشتركة بما في ذلك الإسهام في زيادة صادرات المنتجات الزراعية في ظل الضغط الناجم عن العقوبات الأمريكية غير القانونية وأحادية الطرف على طهران.