بوتين: انتشار فيروس كورونا ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتشار فيروس كورونا ينعكس سلباً على الاقتصادات الرائدة في العالم ويمس روسيا أيضاً مشيراً إلى أن الحكومة الروسية تتخذ إجراءات عملية لمواجهة تداعيات هذه القضية.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة الروسية اليوم: إن “ظاهرة انتشار فيروس كورونا تنعكس بصورة سلبية للأسف على الاقتصاد العالمي برمته وعلى الاقتصادات الرائدة في العالم وتمس بلادنا على هذا النحو أو ذاك وأعلم أن الحكومة تعالج هذا الأمر بصورة عملية يومياً”.

وأضاف بوتين: إن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يقدم له تقارير يومية عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أنه وفقاً للإحصائيات الروسية الأخيرة بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 495 شخصاً.