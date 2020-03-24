عريقات: سلطات الاحتلال تكثف الاستيطان في الأغوار لتنفيذ مؤامرة (صفقة القرن)

القدس المحتلة-سانا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عمليات الاستيطان في الأغوار بالضفة الغربية بدعم من الإدارة الأمريكية لتنفيذ مؤامرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة وفا عن عريقات قوله اليوم إن تكثيف الاستيطان في منطقة الاغوار جزء من بدء تنفيذ مؤامرة الضم والسرقة والاستيطان “سرقة العصر” مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال استولت على 95 بالمئة من أراضي الفلسطينيين في الأغوار كما أنها تستولي على 94 بالمئة من كمية المياه الموجودة فيها.

وأوضح عريقات أن سلطات الاحتلال وبدعم من الإدارة الأمريكية أقامت العام الماضي 4 بؤر استيطانية في الأغوار و110 وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين فيها.

وتطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لوقف مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية الرامية لضم الأغوار.