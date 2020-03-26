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معاً ضد كورونا.. (وعيك أمانك.. الكوات المصرفية في حلب.. التزام بمسافة الأمان من قبل المواطنين)

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معاً ضد كورونا – حلب اليوم

تصوير: سامر خزمة

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