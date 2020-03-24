ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 6077

عواصم-سانا

سجلت إيطاليا التي تشهد تفشياً متسارعاً لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفيات وإصابات جديدة حيث ارتفع عدد الوفيات لديها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6077 حالة وفاة من 5476.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بحسب أحدث إحصائية أعلنتها وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم إلى 63927 عن 59138 حالة سابقة مشيرة إلى تعافي 7432 شخصاً من الإصابة بشكل كامل.

بدوره أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران تسجيل 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة وإصابة 19 ألفا و856 شخصاً في البلاد.

ورجح رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب احتمال استمرار الإغلاق عدة أسابيع أخرى المفروض في فرنسا لإبطاء انتشار فيروس كورونا مشيراً إلى أن الحكومة تشدد الإجراءات بدرجة أكبر دون أن يستبعد فرض أوامر حظر تجول في كل مدينة.

وفي إسبانيا قال مسؤولون محليون إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 2182 حالة اليوم بعد وفاة 462 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي قبرص أعلن الرئيس نيكوس أناستاسيادس إغلاق البلاد وحظر حركة المدنيين إلا في حالة الضرورة المطلقة حتى الـ 13 من نيسان القادم وقال: “نحن في حالة حرب حقاً ولا يمكن كسبها إلا إذا أغلقنا المنافذ” وذلك بعد تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في ولاية تشين ومنطقة يانغون.

إلى ذلك أجازت باكستان نشر الجيش في مختلف أنحاء البلاد والعاصمة إسلام أباد لإبطاء انتشار كوفيد 19 وفقاً للمتحدث باسم المؤسسة العسكرية بابار افتخار الذي دعا كل القوات في الجيش الباكستاني وإمكاناته الطبية إلى الاستعداد للتدخل سريعاً وذلك بعد إصابة 875 شخصاً ووفاة 6 جراء الفيروس وهو رقم أعلى بـ 28 مرة مما كان عليه قبل ثمانية أيام.

وفي أنقرة أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي زيمبابوى أعلن وزير الصحة أوباديا مويو تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيما أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد وفرض حظر تجوال ليلي وعزل تدريجي للسكان وذلك في إطار تدابير استثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي الجزائر أعلن الرئيس عبد المجيد تبون فرض الحجر الصحي الكامل في مختلف أنحاء البلاد لمدة 10 أيام مع إمكانية تمديده وفرض حظر التجول على ولاية بليدة وجزئي على الجزائر العاصمة بعد تسجيل 139 حالة إصابة بالفيروس في البلاد بينها 15 وفاة بحسب إحصائية حكومية جزائرية فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 143 إصابة.

كما أعلنت السلطات السودانية فرض حظر تجول يومي في كل البلاد مع وقف حركة الحافلات بين المدن وكل الولايات بعد إعلان رصد حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد إضافة إلى 17 حالة اشتباه تحت المراقبة والمتابعة.

وفي بيروت أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى مئتين وسبعة وستين شخصاً بعد تشخيص 11 إصابة جديدة بينهم ثماني حالات شفاء وأربع حالات وفاة وأربع حالات حرجة فيما أعلنت السلطات تشديد حظر التجول في كل المناطق اللبنانية للحد من انتشار الفيروس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاث حالات وفاة و33 إصابة مؤكدة جديدة ليبلغ عدد الإصابات في البلاد 266 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك عدد الإصابات 198 حالة.