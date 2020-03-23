المالية تمنح مكلفي الضريبة على الدخل مهلة 60 يوماً إضافية لتقديم بياناتهم

دمشق-سانا

أصدرت وزارة المالية اليوم قراراً يقضي بمنح مكلفي الضريبة على الدخل زمرة الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في الـ 31 من الشهر الجاري مهلة إضافية مدتها 60 يوماً تنتهي في الـ 30 من أيار المقبل وذلك بعد تعليق العمل في عدد من مديرياتها ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن القرار المذكور جاء بناء على مقترح لجنة المراقبة والمتابعة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم ومقتضيات المصلحة العامة وضمن إجراءات تحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين.

وكانت وزارة المالية أعلنت السبت الماضي تعليق العمل في مديريات الحسابات العامة والتخطيط والإحصاء والبحوث والأوراق المالية الحكومية والتعاون الدولي والمعهد التقاني المالي والرقابة الداخلية واستمراره بالحد الأدنى من العاملين في المديريات الأخرى اعتبارا من يوم أمس وحتى إشعار آخر وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.