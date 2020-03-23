إغلاق مقهيين في اللاذقية وإلغاء ترخيصهما لاستقبالهما زبائن

اللاذقية-سانا

ألغت محافظة اللاذقية ترخيص مقهيين في مدينة اللاذقية بعد إغلاقهما وتشميعهما بالشمع الأحمر بسبب مخالفتهما التعليمات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وذكر أمين عام المحافظة رفعت محمد لـ سانا أن المقهيين ضبطا بمخالفة استقبال زبائن وإغلاق الأبواب من الداخل بعد دخولهم مخالفين بذلك الإجراءات التي تقضي بإغلاقها ومنع استقبال الزبائن.

وكان مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تتعلق بإغلاق المحال التجارية باستثناء التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات وإغلاق المعابر الحدودية والمقاهي وإيقاف الفعاليات الثقافية والاجتماعية وتعليق الدوام أو تخفيضه في بعض الجهات للمساهمة بالتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.