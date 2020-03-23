مبادرات أهلية تتصدى لفيروس كورونا

اللاذقية-القنيطرة-سانا

مبادرات أهلية جديدة تعلن نفسها يومياً للمساهمة بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ففي اللاذقية أطلق فريق “سيار” التطوعي حملة “صابونة المحبة” وتتضمن توزيع الصابون على الأطفال المتسولين والمشردين وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية النظافة الشخصية.

منسق فريق سيار باللاذقية عثمان جبور أوضح لسانا أن الحملة تنفذ بالتعاون مع “اوديسي” سينما وتقوم فكرتها على إعطاء نسخ من أفلام أو مسلسلات لرواد السينما مقابل قطع من الصابون لتوزع على الأطفال من متطوعي فريق سيار.

وفي القنيطرة قدمت جمعية البستان الخيرية-فرع القنيطرة مستلزمات حماية شخصية لكوادر الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث.

مدير المشفى الدكتور وسام الماوردي أكد لمندوب سانا استكمال تجهيز القسم المخصص لتدبير إصابات فيروس كورونا بالتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة ويضم 20 سريرا وكوادر طبية وتمريضية مؤهلة مبيناً أن الألبسة الواقية التي تسلمتها المشفى اليوم من الجمعية ستعزز جاهزيتها.

بدوره لفت رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية في القنيطرة مأمون جريدة إلى تزويد المشفى بـ12 بدلة واقية مجهزة للتعامل مع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا مبينا أن هذه المبادرة تأتي في سياق تحمل الجمعية لمسؤوليتها الاجتماعية بمختلف الظروف.

عضو المكتب التنفيذي في المحافظة عن قطاع الصحة صالح سويد نوه بدور الجمعيات الأهلية وخاصة في هذه المرحلة والذي يعكس الوعي وحس المسؤولية عند الشعب السوري.