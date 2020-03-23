هزات ارتدادية تضرب كرواتيا و27 إصابة جراء هزة الأمس

زغرب-سانا

ضربت 38 هزة ارتدادية كرواتيا اليوم بعد مرور ساعات على الهزة التي شهدتها العاصمة زغرب أمس وكانت بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر وتسببت بإصابة 27 شخصاً بجروح.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء الزلازل قولهم إن 38 هزة ارتدادية أقل قوة من الهزة السابقة شعر بها سكان زغرب وتسببت بأضرار للعديد من المباني من بينها الكاتدرائية الشهيرة في المدينة إضافة إلى عدد من المباني التاريخية الأخرى كما أثارت حالة من الذعر بين السكان واستدعت إخلاء المستشفيات.

وأوضح الخبراء أن أقوى الهزات الارتدادية وقعت ظهر اليوم وكانت بقوة 3.7 درجات ما أجبر السكان على الفرار من منازلهم إلى الحدائق العامة والشوارع متحدين تحذيرات الحكومة من التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد وزير الداخلية ديفر بوزينوفيتش إصابة 27 شخصاً جراء الهزة التي وقعت أمس بينهم 18 إصاباتهم بالغة إضافة إلى تضرر 250 منزلاً وتم إجلاء عشرات الأشخاص إلى ملاجئ مؤقتة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 17 شخصاً جراء الهزة.

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