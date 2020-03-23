مؤسسة مياه الحسكة تستلم 150 طناً من مواد تعقيم المياه

الحسكة-سانا

استلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة اليوم 150 طنا من مواد تعقيم المياه مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لاستخدامها في تعقيم مياه الشرب المنتجة في المشاريع والمحطات المائية بالمحافظة.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن المواد المستلمة تتضمن مادة الهيبوكلوريد المعقمة للمياه حيث سيتم توزيعها على المشاريع المائية في مدينتي الحسكة والقامشلي بهدف تغطية حاجتها لمدة تقارب الثلاثة أشهر مشيرا إلى أن المؤسسة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتعقيم مياه الشرب على طول خطوط الضخ وضمان وصول مياه نظيفة ومعقمة للمواطنين المشتركين.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب قد استلمت خلال شباط الماضي الكمية ذاتها من مواد التعقيم مقدمة من “اليونيسيف” واستخدمت في المشاريع المائية المنتشرة في المحافظة.