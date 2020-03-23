مبقرة فديو تتخذ إجراءات للتصدي لفيروس كورونا وتستمر برفد الأسواق بالألبان والأجبان

اللاذقية-سانا

تتواصل العملية الإنتاجية في مبقرة فديو باللاذقية بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من تعقيم للمباني والحظائر والبوكسات الفردية والجماعية بمختلف انواع المعقمات الضرورية.

مدير المبقرة المهندس علي خرما أكد لسانا أن الخطة الإنتاجية تسير بشكل طبيعي في المبقرة لرفد الأسوق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان مع السعي المتواصل لتحسين ظروف العمل في المبقرة وزيادة إنتاجها.

ولفت خرما إلى أن عمليات التعقيم تتم بشكل دوري في المبقرة لحماية الكادر البشري وتأمين الوقاية الذاتية نتيجة تعاملهم المباشر مع الحيوانات إضافة إلى اعتماد خطة تعقيم جديدة بالتعاون مع مديرية الزراعة التي رفدت المبقرة بصهريج للتعقيم وباستخدام المرشات الموجودة في المبقرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبين خرما أن معمل الأعلاف في المبقرة مستمر أيضا بخطته الإنتاجية مع تصنيع فائض عن الاحتياج اليومي للمبقرة وقال: “لدينا مخزون استراتيجي يكفي أكثر من شهر من العلف المركز الحلوب والكبسول الجاهز إضافة إلى المواد الأولية لتصنيع تلك المركزات التي تكفي لأشهر قادمة”.