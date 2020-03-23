الرئيس الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي

الإثنين / 23 / 03 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
2020-03-23
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
2020-03-23
الشيوعي الإسباني يطالب بإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية
2020-03-22
حزب مصر العربي الاشتراكي: صمود سورية أفشل المخططات الصهيوامريكية
2020-03-21
فنان تشيكي شهير: سورية بلد رائع الجمال ذو تاريخ مذهل
2020-03-21
زاخاروفا: واشنطن مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
2020-03-19
مسؤولان روسيان: إجراءات واشنطن ضد سورية تنتهك القانون الدولي-فيديو
2020-03-18
محليات
مبادرات أهلية تتصدى لفيروس كورونا
2020-03-23
السوريون يستنكرون نفاق الغرب الاستعماري ويطالبون برفع الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة بحقهم
2020-03-23
إيقاف عمل ثلاثة أفران في حلب لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
2020-03-23
كيف يساهم المجتمع الأهلي في المحافظات بالتصدي لفيروس كورونا؟
2020-03-23
معاً ضد #كورونا.. وعيك أمانك.. الكوات المصرفية في حماة.. التزام بمسافة الأمان من قبل المواطنين
2020-03-23
معاً ضد #كورونا.. حلب اليوم
2020-03-23
الحرارة توالي ارتفاعها مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المناطق الغربية
2020-03-23
رياضة
نادي تشرين الرياضي يطلق حملة “خليك بالبيت”
2020-03-23
نسور قاسيون يدعون إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات-فيديو
2020-03-22
ابراهيموفيتش يعتزل نهاية الموسم الجاري
2020-03-22
إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-03-21
دعوات لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا
2020-03-21
نور الدين رستم: نتائج مميزة وطموح بالمشاركات الخارجية في لعبة الكاراتيه
2020-03-21
مستوى فني متطور لكرة الطاولة الأنثوية في نادي سلمية
2020-03-21
اقتصاد
مبقرة فديو تتخذ إجراءات للتصدي لفيروس كورونا وتستمر برفد الأسواق بالألبان والأجبان
2020-03-23
أسعار النفط تواصل تراجعها
2020-03-23
تراجع أسعار الذهب
2020-03-23
المصارف العامة تواصل تغذية الصرافات وتقديم خدمات السحب والإيداع
2020-03-22
ما خطة المصرف المركزي للتصدي لفيروس كورونا؟
2020-03-22
استجرار 60 طناً من سماد اليوريا لتأمين احتياجات المزارعين في السويداء
2020-03-22
تراجع الأسهم الخليجية وسط مخاوف من فيروس كورونا
2020-03-22
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
السوريون يستنكرون نفاق الغرب الاستعماري ويطالبون برفع الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة بحقهم
أهالي قرية حامو وعناصر الجيش يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي بريف القامشلي ويجبرونه على التراجع
الرئيس الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي والمحادثات تتناول الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الإرهابية لها
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
وزير الصحة: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من الخارج
مجلس الوزراء: إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات وبينها في إطار التصدي لكورونا
وزارة الداخلية: إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين من لبنان باستثناء سيارات الشحن
كإجراء احترازي للتصدي لكورونا.. تعليق صدور الصحف الورقية إلى إشعار آخر
النظام التركي ومرتزقته يقطعون مياه الشرب عن أكثر من 600 ألف نسمة في الحسكة وريفها
وقف حركة باصات النقل الداخلي بعدد من المحافظات في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا
الرئيس الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي
2020-03-23
صور استقبال الرئيس الأسد لوزير الدفاع الروسي
2020-03-23
anwar
سابق
ووهان لا تسجل حالات عدوى بفيروس كورونا لليوم الـ5 على التوالي
التالي
حركة خفيفة في شوارع دمشق ودعوات لالتزام الجميع بالإجراءات الحكومية للتصدي لكورونا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved