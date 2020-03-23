القضاء على ثلاثة إرهابيين في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية

نالتشيك-سانا

قضت قوات الأمن في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية على ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لتنفيذ هجوم إرهابي.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالجمهورية في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك إنه خلال إجراءات البحث والتحري تم تحديد مكان وجود ثلاثة مجرمين وتمت محاصرتهم في موقع بالقرب من قرية كريمنتشوغ كونستانتينوفسكويي بمقاطعة باكسان وعند محاولة اعتقالهم جرى تبادل لإطلاق النار مع ضباط إنفاذ القانون حيث تمت تصفيتهم مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين عناصر قوات الأمن والمدنيين.

ولفت البيان إلى أنه تم العثور في المكان على أسلحة آلية معدلة وذخيرة حية ومسدسات صاعقة وذخائر وأجهزة متفجرة وقتلت القوات الأمنية في جمهورية باشكورتوستان أمس شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.