الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بكورونا… والمزيد من الإصابات والوفيات في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني أمس فيما أشارت العديد من دول العالم إلى تسجيل مزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس رغم الإجراءات المشددة المتخذة لاحتوائه.

ووفق لجنة الصحة الوطنية الصينية فإنها تلقت تقارير عن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة كانت جميعها وافدة من الخارج مبينة أيضا أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81093 حالة حتى نهاية أمس من بينهم 5120 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و72703 مرضى غادروا المستشفى بعد شفائهم ووفاة 3270 شخصا بالإجمال بسبب هذا الفيروس.

وفي موسكو أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أنه تم تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 الساعة الأخيرة ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في روسيا 438 حالة.

وكشف ميشوستين اليوم عن مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني منها تخصيص 23 مليار روبل نحو 300 مليون دولار لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد إضافة إلى الإيعاز للدوائر الحكومية المعنية بإعداد حزمة من الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد الوطني.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول آخر طائرتين إلى إيطاليا مع أطباء عسكريين روس ومعدات بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن أكثر من 33 ألف شخص أصيبوا بالفيروس وبلغ عدد الوفيات 416 حالة.

وفي تايوان أعلنت الحكومة تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات لديها إلى 195.

وفي ألمانيا أعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 22672 إصابة والوفيات إلى 86 حالة وفاة وفقا لإحصاء من معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم محذرا من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

كما سجلت جمهورية التشيك أمس أول وفاة جراء فيروس كورونا وفق ما أعلن وزير الصحة آدم فوجتيك.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة الوباء أعلنت الإمارات اليوم أنها ستعلق الأربعاء ولمدة أسبوعين كل رحلات الركاب بما في ذلك الترانزيت كما قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة لمدة أسبوعين.

إلى ذلك بدأت تجارب سريرية في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير ريمديسيفير ولوبينافير بخلطه مع ريتوفانير على أن يعطى العقار الأخير مع أنترفيرون بيتا أو من دونه فضلا عن هيدروكسي كلوروكوين وذلك وفقا لبيان هيئة إنسيرم الفرنسية للأبحاث الطبية.