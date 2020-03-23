23 آذار 1918- ألمانيا تطلق أولى القذائف باتجاه باريس للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى

دمشق-سانا
1849 – وقوع معركة نوفارا بين مملكة سردينيا والإمبراطورية النمساوية.
1870 – إنشاء دار الكتب في القاهرة.
1918 – ألمانيا تطلق أولى القذائف باتجاه باريس للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى.
1925 – الملك فؤاد يحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخابه سعد زغلول رئيسا.
1933 – الرايخ الألماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى عام 1937.
1950 – إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
1956 – استقلال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح والذي يعتبر مؤسس جمهورية باكستان.
1965 – الولايات المتحدة تطلق سفينة الفضاء (جيميني 3) والتي تحمل رجلين إلى الفضاء.
1983 – الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعلن بدء العمل في الدفاع الاستراتيجي لحرب الكواكب بتكاليف تبلغ 44 مليار دولار.
من مواليد هذا اليوم
1858 – لودنيج كويد مؤرخ وسياسي ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.
1907 – دانيال بوفه طبيب إيطالي واختصاصي في العقاقير حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1957.
من وفيات هذا اليوم
1801 – القيصر بافل الأول إمبراطور روسيا الثالث عشر.
1992 – فريدريش فون هايك، اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي – بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.
2015 – لي كوان يو أول رئيس وزراء في سنغافورة ومؤسسها وصاحب ثاني أطول عهد رئاسة وزراء في التاريخ.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في باكستان
يوم الصداقة الهنغارية – البولندية.