23 آذار 1950- إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

دمشق-سانا

1849 – وقوع معركة نوفارا بين مملكة سردينيا والإمبراطورية النمساوية.

1870 – إنشاء دار الكتب في القاهرة.

1918 – ألمانيا تطلق أولى القذائف باتجاه باريس للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى.

1925 – الملك فؤاد يحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخابه سعد زغلول

رئيسا.

1933 – الرايخ الألماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى عام 1937.

1956 – استقلال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح والذي يعتبر مؤسس جمهورية باكستان.

1965 – الولايات المتحدة تطلق سفينة الفضاء “جيميني 3” والتي تحمل رجلين إلى الفضاء.

1983 – الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعلن بدء العمل في الدفاع الاستراتيجي لحرب الكواكب بتكاليف تبلغ 44 مليار دولار.

من مواليد هذا اليوم..

1858 – لودنيج كويد مؤءرخ وسياسي ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

1907 – دانيال بوفه طبيب إيطالي واختصاصي في العقاقير حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1957.

من وفيات هذا اليوم..

1801 – القيصر بافل الأول إمبراطور روسيا الثالث عشر .

1992 – فريدريش فون هايك، اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي – بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.

2015 – لي كوان يو أول رئيس وزراء في سنغافورة ومؤءسسها وصاحب ثاني أطول عهد رئاسة وزراء في التاريخ.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في باكستان

يوم الصداقة الهنغارية – البولندية.