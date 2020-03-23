كوريا الجنوبية تعلن 64 حالة إصابة جديدة بكورونا

سيئول- سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 شباط الماضي.

ونقلت رويترز عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها في بيان إنها سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961.

وارتفع عدد الوفيات حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر في حالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 257 مريضا خرجوا من المستشفيات التي كانوا قد عزلوا فيها للعلاج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة في الـ 13 من الشهر الجاري لأول مرة منذ تأكيد أول حالة إصابة في الـ 20 من كانون الثاني.