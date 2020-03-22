SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الداخلية تعلن عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل 23-3-2020 حتى إشعار آخر ويستثنى من ذلك سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية

ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بفيروس كورونا

2020-03-22

برلين-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت اليوم أن المستشارة أنجيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب اكتشف لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سايبرت قوله في بيان إن ميركل قررت عزل نفسها في منزلها.. ستخضع لفحص بشكل متكرر في الأيام المقبلة وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث أعلن أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662 حالة.

انظر ايضاً

التربية: تأجيل استلام الأوراق الثبوتية للمقبولين في مسابقة الوكلاء والامتحان التحريري لمسابقة الفئة الأولى حتى إشعار آخر

دمشق-سانا أعلنت وزارة التربية تعليق استلام الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين في مسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved