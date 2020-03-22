إصابة طفلين يمنيين جراء قصف قوى العدوان السعودي مناطق سكنية

صنعاء-سانا

أصيب طفلان يمنيان بجروح اليوم جراء مواصلة قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المناطق السكنية في محافظة الحديدة اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن قوات العدوان السعودي قصفت أطراف مدينة الدريهمي ومديرية التحيتا بالمحافظة ما أدى إلى إصابة طفلين في قرية الناصري بعزلة السويق.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.