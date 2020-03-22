هطولات مطرية متفرقة أعلاها 21 مم في ريف دمشق

دمشق-سانا

شهدت عدة مناطق في المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها 21 مم في ريف دمشق.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن كمية الهطولات في دمشق وريفها سجلت في دوما 21 مم والكسوة والجراجير والنبك والتل وقاسيون 2 مم وقطنا وساحة الحجاز 1 مم.

وفي السويداء سجلت في عين العرب 9 مم والسويداء 7 مم وصلخد 5 مم وشهبا 3 مم والصورة الصغيرة 1 مم وفي درعا بلغت في الصنمين وبصرى 3 مم والشيخ مسكين 2 مم.

وفي حمص بلغت في القصير 4 مم والقريتين وتدمر 3 مم ومرمريتا وتلكلخ 2 مم والمخرم 1 مم.