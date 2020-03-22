ابراهيموفيتش يعتزل نهاية الموسم الجاري

روما-سانا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي ميلان الإيطالي قد يتجه إلى الاعتزال نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أنه من المحتمل أن يعلن صاحب الـ38 عاما اعتزاله بنهاية المنافسات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأحرز إبراهيموفيتش الملقب بالسلطان إبرا 3 أهداف وصنع هدفا واحدا في 8 مباريات خاضها مع ميلان منذ عودته إليه قادما من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت تقارير إعلامية زعمت في وقت سابق أن نادي ميلان يخطط لتمديد عقد إبراهيموفيتش حتى العام 2021 علما بأن عقده الحالي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.