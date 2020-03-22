الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 266 ألفاً ووفاة أكثر من 11 ألفاً

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفاً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية قولها اليوم “بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصاً حول العالم” لافتة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في أوروبا بلغ 128541″.

وأفادت المنظمة بأنه “تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و 1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في حصيلة سابقة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بلغ نحو 234 ألفاً فيما توفي نحو 10 آلاف شخص جراء الفيروس في العالم.