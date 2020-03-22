فيروس كورونا يحصد المزيد من الوفيات والإصابات بعدد من دول العالم

عواصم-سانا

تواصل الهيئات الطبية في العديد من دول العالم تجديد بياناتها حول حصيلة الوفيات والإصابات لديها بسبب فيروس كورونا المستجد.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في أحدث بيان لها نقلته فرانس برس أن وباء كورونا أودى حتى الآن بحياة 562 شخصا مسجلا 112 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية مشيرة إلى نقل6172 مصابا إلى المشافي بينهم1525 في أقسام الإنعاش لخطورة حالتهم.

وقالت الإدارة العامة للصحة الفرنسية في بيان اليوم “نتجه سريعا إلى وباء شامل على الأراضي الفرنسية” داعية الفرنسيين إلى احترام صارم لتعليمات العزل والإجراءات الوقائية على غرار الغسل المنتظم لليدين وإبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأفراد.

بدورها أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية ارتفاع عدد الحالات التي تأكد وفاتها جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 233 مسجلة 56 حالة وفاة جديدة .

وأشارت الهيئة في بيان إلى ارتفاع عدد الحالات الإصابة بالفيروس إلى 5018 منهم من 3983 في اليوم السابق .

تركيا أعلنت بدورها عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى21 والمصابين إلى947 لغاية .

وفي أسمرة أعلن وزير الإعلام الاريتري يماني قبر مسقل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا موضحا ان حالة الإصابة تعود لمسافر وصل إلى مطار أسمرة الدولي قادما من النرويج على رحلة لطيران فلاي دبي.

وفي مصر أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين في محافظة الجيزة مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات المتعافين إلى 73 حالة وموضحا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها و 10 حالات وفاة.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في السلطنة إلى52 حالة.

من جهتها أكدت وزارة الصحة العراقية أن اجمالي حالات الاصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 214 حالة توفي منهم 17 شخصا فيما تم تسجيل 52 حالة شفاء.

من جهته أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن رفع حالة الإنذار القصوى “ج” عقب ارتفاع المصابين بكورونا في المحافظة إلى23 مصابا مطالبا قيادة العمليات المشتركة بإرسال فوج من الجيش لمساندة القوات الأمنية في عملية فرض حظر التجوال.

وفي الرباط أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ووفاة ثلاث منها موضحة ان ثلاثة من المصابين بالفيروس تعافوا من المرض.