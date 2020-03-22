وزير الأوقاف في ليلة الإسراء والمعراج: مواجهة فيروس كورونا تتطلب الأخذ بالأسباب واتباع التعليمات الصحية لتحصين البلاد

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن مواجهة فيروس كورونا تتطلب الأخذ بالأسباب والوقاية وتحصين البلاد والعباد واتباع التعليمات الصحية التي تنصح بها وزارة الصحة.

وقال الوزير السيد في كلمة له اليوم على قناة السورية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج: إننا ننظر بألم وحزن إلى المساجد والمآذن ودور العبادة بشكل عام أمام المحنة التي يمر بها العالم لكن بركة بيوت الله قد حلت في بيوتكم لأن هذه المساجد لم تغلق إلا امتثالاً لأمر الله وهو ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة.

وأوضح الوزير السيد أن مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم تتطلب الأخذ بالأسباب والوقاية وتحصين البلاد والعباد واتباع كل التعليمات الصحية التي تنشرها وزارة الصحة لافتاً إلى أن عبادة الله لا تقتصر على الصيام والصلاة والحج والزكاة فقط وإنما هي أيضاً طاعة لله ولرسوله وأوامره وأولها أن نأخذ بأسباب العلم والعمل والوقاية.

وقال وزير الأوقاف: إن النبي استعمل الحجر الصحي عندما جاءه وفد ليبايعه وأحد الأشخاص كان مجذوماً فقال النبي “قولوا له قد بايعناه ويرجع”.

وتوجه الوزير السيد بالتحية إلى أمهات الشهداء وإلى الجيش العربي السوري وقال “في ليلة الإسراء والمعراج في ليلة تكريم النبي وفي ليلة فرض الصلاة والعالم يحتفل اليوم بعيد الأم نتوجه بالتحية إلى أمهات الشهداء الأبرار وإلى ضباطنا وجنودنا وجيشنا الباسل الذي يقف ببطولة وشجاعة وبسالة أمام الإرهاب والتطرف والعدوان العثماني التركي” داعياً الله أن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وعن الناس أجمعين وأن نتجاوز هذه المحنة بالتعاضد والتضامن والالتزام المجتمعي بكل التعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات المختصة.