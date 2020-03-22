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الدفاعات الجوية اليمنية تحبط اعتداءات جديدة لطائرات العدوان السعودي في مأرب

2020-03-21

صنعاء-سانا

أحبطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم اعتداءات جديدة لطيران تحالف العدوان السعودي في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله إن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي من الطيران الحربي التابع للنظام السعودي في سماء صرواح بمحافظة مأرب واجبرته على مغادرة الأجواء دون أن يتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية” مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التصدي لقوى العدوان حتى الوصول إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني أحبطت أمس اعتداءات جديدة لطائرات تحالف العدوان السعودي في أجواء محافظتي مأرب والجوف.

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