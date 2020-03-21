المالية: تعليق العمل بعدد من المديريات واستمراه بالحد الأدنى في أخرى

دمشق- سانا

أعلنت وزارة المالية تعليق العمل في مديريات “الحسابات العامة والتخطيط والاحصاء والبحوث والأوراق المالية الحكومية والتعاون الدولي والمعهد التقاني المالي والرقابة الداخلية” واستمراره بالحد الأدنى من العاملين في المديريات الأخرى اعتبارا من يوم غد وحتى إشعار آخر وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن العمل مستمر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية بالمحافظات بالحد الأدنى اللازم من العاملين بما يكفل تقديم الخدمات الأساسية.

كما يستمر العمل بالحد الأدنى من العاملين المداومين في المصارف العامة التي تستدعي الضرورة استمرار العمل بها مع توقيف العمليات المتعلقة بمنح القروض حتى إشعار آخر بحيث يضع مدير عام كل مصرف جدولا زمنيا بالصرافات المناوبة.

وبالنسبة للمديرية العامة للجمارك وهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي تستدعي الضرورة استمرار العمل بها فأكدت الوزارة أن العمل مستمر بهذه الهيئات بالحد الأدنى اللازم من العاملين.

ويتولى معاونو الوزير والمدراء العامون في الجهات التابعة للوزارة وفق البيان تحديد أعداد وأسماء العاملين الذين تستدعي الضرورة استمرارهم بالعمل.