موسكو تجدد مطالبتها واشنطن برفع عقوباتها الأحادية عن إيران

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية اليوم مطالبتها الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله “طالبنا ونطالب الولايات المتحدة برفع الممارسة غير الإنسانية بفرض عقوبات أحادية ضد إيران التي تعاني من نقص في الوسائل اللازمة لحل القضايا الصحية الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أمس مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن العقوبات الأمريكية الظالمة على إيران تعرقل جهود طهران في مكافحة فيروس كورونا.