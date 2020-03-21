الكنائس في سورية تعلق كل الخدمات والصلوات العامة بما فيها القداديس حتى إشعار آخر في إطار التصدي لفيروس كورونا

دمشق-سانا

أصدر رؤساء الكنائس المسيحية في سورية ولبنان بيانا مشتركا تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد على رأسها تعليق كل الخدمات والصلوات العامة بما فيها القداديس في كل الكنائس اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ودعا رؤساء الكنائس في البيان الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى التقيد الكامل بالتعليمات الصحية الرسمية مشيرين إلى أن الكنائس تصلي كي يرأف الله بنا ويهدي الجميع إلى التعقل وحسن التصرف ويشد من أزر جميع الكوادر الصحية التي تقوم بخدماتها ويشفي جميع المصابين في كل العالم.

وتضمنت الإجراءات المتخذة إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد دون تقبل التعازي وإيقاف كل الاجتماعات والأنشطة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل.